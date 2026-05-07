Nazilli'de Kakava etkinliği düzenlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Kakava etkinliğinde vatandaşlar, Sakarya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek kutlamalara katıldı ve müzik eşliğinde eğlendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kakava etkinliği gerçekleştirildi.
Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Sakarya Caddesi'nden bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Kutlamalarda yakılan Kakava ateşi etrafında vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik