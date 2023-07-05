Nasreddin Hoca göle mayayı "bu kez tutacak" temennisi ile çaldı 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinliklerle başladı.

Nasreddin Hoca göle mayayı "bu kez tutacak" temennisi ile çaldı

64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı

KONYA - 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinliklerle başladı. Temsili Nasreddin Hoca Akşehir Gölü'ne mayayı "Bu kez tutacak" diyerek çaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesinden Nasreddin Hoca'nın şenliğe çağrılmasının ardından mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte temsili Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binerek heybesinden halka şeker dağıtması renkli görüntüler oluşturdu. Kortej yürüyüşüne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Yeniköy Mahallesinde göle maya çalma programı yapıldı. Temsili Nasreddin Hoca mayayı "bu kez tutacak" diyerek çaldı. Maya çalma programının ardından Cumhuriyet Meydanında şenlikresmiaçılış programı gerçekleştirildi.

"Kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere 'merhaba' diyoruz"

Şenliklerin resmi açılış töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Şehrimize ve Nasreddin Hoca'nın torunlarına layık zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere 'merhaba' diyoruz" dedi.

"Önemli etkinlikler gerçekleştiriyoruz"

Programlara katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Nasreddin Hoca'nın tabiriyle dünyanın merkezi burası. Önemli bir hiciv üstadı olan, Akşehir'de kadılık yapmış olan, türbesi Akşehir'de bulunan Nasreddin Hoca'yı tanıtmak için 64'üncü Uluslararası Nasreddin Hoca etkinliklerinin başlangıcını bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Etkinlikler kapsamında konserler, tiyatrolar, söyleşiler, ödüllerle birlikte beş gün adeta bir panayır havasında Akşehir'in kültürel mirasını, doğal güzelliklerini tanıma imkanına vatandaşlarımız kavuşmuş olacak. Hem Nasreddin Hoca'yı anlatacağımız hem Akşehir'i tanıtacağımız önemli etkinlikler gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

"Tüm Türkiye'yi etkinliklere davet ediyorum"

Akşehir'in 100 bin nüfusuyla Konya'nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Sultan Dağı'nın hemen eteklerinde kurulmuş olan Akşehir sadece Nasreddin Hoca'yla değil, Seyyid Mahmut Hayrani, Nimetullah Nahcivani ve Tarık Buğra gibi önemli insanları yetiştirmiş bir merkez. Ayrıca ziyaretçiler Akşehir'in gastronomisini tanıma fırsatı bulurken, 200'den fazla tescilli yapısıyla adeta sokaklarında 13. yüzyıla gideceğiniz anıların olduğu bir merkezde Akşehir ve Konya'yı tanıtacağımız önemli bir etkinliğin başlangıcını gerçekleştirmiş oluyoruz. Özellikle çocukların Nasredddin Hoca'yı tanımaları, anlamaları, kültürümüze etkisini bilmeleri açısından önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Beş gün boyunca yapacağımız etkinliklere tüm Türkiye'yi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da şenliklerin tam anlamıyla bir "Halk Bayramı" olduğunu vurgulayarak, "Medeniyetimizin süzülmüş bir hülasası gibidir Nasreddin hocanın şenlikleri" dedi.

"Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır; bazen her iki tarafa da haklısın der olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten, hoşgörüden yanadır. Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir. Gündelik hayatın içinde yakaladığı ilginç detaylarla insanlara unutulmaz mesajlar vermiştir. Ahlaki vurguları da taşıyan fıkraları Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk-İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmek de mümkündür" şeklinde konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran Çetin Altay, "Beni buna layık gördüğünüz için herkese çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında uluslararası alanda düzenlenen karikatür ve resim yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi. Akşehir'de 10 Temmuz'a kadar devam edecek 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında; konserler, tiyatrolar ve birçok alanda sanatsal etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerle Akşehir ile Nasreddin Hoca'nın ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılması hedefleniyor.