Haberler

Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda bayram yoğunluğu

Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda bayram yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. 12 kanyondan oluşan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen bölge, turistlerin ilgi odağı oldu.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacalarında Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

12 kanyondan oluşan ve ABD'deki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteren bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, oluşumu yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayanan ve halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak bilinen peri bacalarını gezdi.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkede ziyaretçiler, kızıl vadiler arasında fotoğraf çekildi.

Bazı ziyaretçiler de kızıl ve yeşilin buluştuğu vadilerde at binip keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Yönetimi çıldırttı, kalması mucize olur
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım