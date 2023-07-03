Narlıdere Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Düzenledi

Narlıdere Belediyesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) kapsamında düzenlenen bilgilendirme eğitimine ev sahipliği yaptı. KVKK ve Siber Güvenlik Uzmanı Necdet Kırmızıtoprak'ın verdiği eğitimde bilgi güvenliği ve verilerin korunması hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan belediye personeli, kişisel verilerin gizliliği, işlenmesi ve korunması hakkında yapılması gerekenleri öğrendi.

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen eğitimde; belediyelerin topladığı kişisel verilerin gizliliği, işlenmesi ve korunması hakkında kurum personeline bilgi verildi. KVKK ve Siber Güvenlik Uzmanı Necdet Kırmızıtoprak'ın verdiği eğitimde belediye personeline, vatandaşların kişisel verilerinin işlenme süreçleri anlatıldı.

Necdet Kırmızıtoprak, vatandaşların bilgilerini paylaşma konusunda oldukça cömert olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu yüzden başımıza bir şey gelmeden önlem almalı ve tedbirli olmalıyız. Kurumsal olarak da sizlerin idari ve teknik tedbirlere dikkat etmeniz gerekiyor. Belediyeler KVKK'nın önemi oldukça büyük bir role sahip. Çünkü belediyeler halka hizmet sunan kamu kurumları olarak vatandaşlardan çeşitli kişisel verileri topluyor. Bu veriler, isim, adres, kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi hassas ve özel nitelikli bilgiler olabiliyor. Belediyeler, vatandaşların bu haklarını korumakla yükümlüdür. Bu tarz kurumlar kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar için ve hukuka uygun olarak toplayabilir ve işleyebilir. Sonuç olarak, belediyeler KVKK'nın getirdiği düzenlemelere tam uyum sağlamalı ve kişisel verilerin korunması konusunda sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu, vatandaşların verilerinin güvende olduğunu ve gizliliğin korunduğunu bilmelerini sağlar ve güvenilir hizmet sunumuna katkıda bulunur. Narlıdere Belediyesi de bu konuda gereken hassasiyeti göstererek denetleme ve farkındalık eğitimi düzenlemeye devam ediyor."