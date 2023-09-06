Narlıdere Belediyesi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu Burhaniye'de sahne aldı

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu Çantadaki Sır isimli oyunlarıyla Burhaniye Ören'de sahne aldı.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, Cumhuriyetimizin 100.yılına ve Anadolu kadının gücüne vurgu yapan oyunu Çantadaki Sır ile Burhaniye Ören Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Narlıdere Belediyesi ve Burhaniye Belediyesinin iş birliği ile ücretsiz olarak sahnelenen, M.Kemal Atatürk'ü ilk kez bir kadın oyuncunun canlandırdığı Çantadaki Sır izleyenlerden büyük alkış aldı. Şaziment Duran'ın yazıp yönettiği, makyözlüğünü popüler dizi ve sinema filmlerinin makeup artisliğini yapan Özlem Çıldam'ın üstlendiği oyun toplumsal sorunlara bakış açısıyla da sanatseverlerin beğenisini kazandı. Kadın liderlerin başarısının, kararlılığının ve değişimin öncüsü olduğunun anlatıldığı oyunda Cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk'ün ölümsüz liderliğine vurgu yapıldı.

ÇOK KIYMETLİ VE DEĞERLİ BULUYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu'nu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubumuz Çandaki Sır adlı oyunlarıyla daha önce depremzede yurttaşlarımız için sahne almış, dayanışmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bizlere göstermişti. Şanlı Cumhuriyetimize ve Anadolu kadının gücüne vurgu yapan oyunlarını bu kez de Burhaniyeli yurttaşlarımız için sahnelediler. Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubumuza çalışmaları ve kadınların toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlattıkları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyetimizin 100.yılına özel olarak sahnelenen ve yeni dünya düzeninde Türk hakimiyetinin olacağına dikkat çekilen oyunun sıradaki durağı Güzelbahçe olacak