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Nallıhan'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı. Sergide öğrencilerin farklı kategori ve konularda yaptıkları eserler sergilendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi açıldı.

Okulda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı.

Okul Müdürü Ergin Arıkan ortaokul öğrencilerinin farklı kategori ve konularla ortaya koydukları eserlerin sergilendiğini belirterek, işbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardıklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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