Nallıhan'da Tapduk Emre ve Yunus Emre Anma Programı düzenlendi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre ve Yunus Emre Anma Programı düzenlendi. Programda dualar edildi, semazenler gösteri yaptı ve yöresel yemekler dağıtıldı. Tapduk Emre Türbesi ziyaret edildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Tapduk Emre ve Yunus Emre Anma Programı" yapıldı.
Nallıhan Belediyesinin Emrem Sultan köy meydanında düzenliği etkinlikte dualar edildi, ilahiler eşliğinde semazenler gösteri yaptı.
Misafirlere yöresel yufka ve etli pilavın dağıtıldığı programda İlçe Müftüsü Bilal Parlak'ın dua yapmasının ardından mahalle merkezindeki Tapduk Emre Türbesi ziyaret edildi.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, programda yaptığı konuşmada, sevginin ve hoşgörünün buluştuğu Tapduk Emre'nin, Selçuklular döneminde Türkistan'dan gelerek ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki köye yerleştiğini anlattı.