Nallıhan'da Tapduk Emre ve Yunus Emre Anma Programı düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre ve Yunus Emre Anma Programı düzenlendi. Programda dualar edildi, semazenler gösteri yaptı ve yöresel yemekler dağıtıldı. Tapduk Emre Türbesi ziyaret edildi.