Müzisyen Selçuk Alagöz Hayatını Kaybetti

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Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi yarın Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından İstanbul'a defnedilecek.

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alagöz, dün fenalaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Alagöz, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Alagöz'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan müzisyen ve besteci Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021'de fotoğraflanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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