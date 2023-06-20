'Müzikli Fethiye Akşamları' Adem Kazan konseriyle başladı

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri Bahriye Üçok Parkı'nda sanatçı Adem Kazan'ın konseriyle başladı. Festival kapsamında 31 Temmuz'a dek Fethiye Belediyesi'nin sanatçıları Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser'in vereceği konserler ilçenin çeşitli noktalarında halk ile buluşacak.

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri Bahriye Üçok Parkı'nda sanatçı Adem Kazan'ın konseriyle başladı.

Fethiye Belediyesi'nin 'Müzikli Fethiye Akşamları' konser serisi dün akşam düzenlenen Adem Kazan konseriyle başladı. Festival kapsamında 31 Temmuz'a dek Fethiye Belediyesi'nin sanatçıları Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser'in vereceği konserler ilçenin çeşitli noktalarında halk ile buluşacak.

Müzikli Fethiye Akşamları'nın ilk konserinde, vatandaşlar Adem Kazan'ın Bahriye Üçok Parkı'nda seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Fethiye Belediyesi Kültür Müdürü Halime Ok, "Kültür Merkezi sanatçıları olarak tüm ekibimizle sizle birlikteyiz. Bizlere birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller, iyi eğlenceler diliyoruz" dedi.

Müzikli Fethiye Akşamları, bugün saat 20.30'da Şehit Fethi Bey Parkı'nda Mustafa Selçukoğlu konseriyle devam edecek.