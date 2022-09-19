Müzikle hayata bağlanan genç kız kanseri yenerek Türkiye birincisi oldu

Edirne'de, kanser hastalığını annesinin desteği ve müzik sevgisi sayesinde yenen Melis Aracı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) müzik alanında Türkiye birinciliği elde etti.

Edirne'de, kanser hastalığını annesinin desteği ve müzik sevgisi sayesinde yenen Melis Aracı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( Ekpss ) müzik alanında Türkiye birinciliği elde etti.

Beynindeki tümör nedeniyle 3 kez ameliyat olan ve uzun süre kemoterapi ve radyoterapi alan Aracı, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra felç oldu.

Ayağa kalkamayan ve tedavi süreci devam eden Aracı, müziğe olan ilgisi ve annesinin desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Kanser hastalığını yenen ve tekrar yürümeye başlayan Aracı, girdiği EKPSS sınavında müzik alanında Türkiye birincisi oldu.

"Müzik bana ilaç gibi geldi"

Aracı, AA muhabirine, kanserle uzun süre mücadele ettiğini, sonunda annesinin de desteğiyle bu hastalığı yendiğini söyledi.

Kanserin çok zor bir hastalık olduğunu, özellikle tedavi sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Aracı, annesinin desteği ve müziğe ilgisinin hastalığı yenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Aracı, son ameliyatın ardından geçici felç olduğunu, 3 ay yoğun bakımda kaldığını aktararak, "Uzun süre radyoterapi ve kemoterapi aldım. Tekerlekli sandalye ile 3 ay boyunca dolaşmak zorunda kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım, yürümeye başladım. Yeniden parmaklarımı kıpırdatmayı öğrendim. Bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrendim aslında. Buna şükür, şu anda sadece koşamıyorum. Çok zor bir süreçti benim için." dedi.

Aracı, kendisi gibi kanser hastası olan kişilere de bazı tavsiyelerde bulunarak, hastalık sürecinde asla pes etmemeleri gerektiğini, hastalıkta moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Müzik dinlemeyi, piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Aracı, "Müzik bana ilaç gibi geldi. Müzik sayesinde yeniden yürümeye başladım. Tamamen felç olmuştum. Ne zaman üzgün olsam sevdiğim müzikleri dinledim." diye konuştu.

"İnşallah müzik öğretmeni olacağım"

Aracı, iyileştikten sonra çok sevdiği müzik alanına daha fazla ağırlık verdiğini, müzik öğretmeni olabilmek için EKPSS'ye çalıştığını, girdiği ilk sınavda da Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Bir öğrencinin çalışması gerektiği kadar çalıştığını kaydeden Aracı, "İstediğim puanı aldım. İnşallah atamam gerçekleştikten sonra müzik öğretmeni olacağım." ifadelerini kullandı.

Atandıktan sonra engelli ve hasta çocuklara ücretsiz ders vermeyi amaçladığını anlatan Aracı, eğitim hayatına da yüksek lisans yaparak devam etmek istediğini vurguladı.

Aracı'nın annesi Sadiye Minas ise kızını çok sevdiğini ve her zaman onun yanında olacağını belirtti.