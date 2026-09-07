TÜİK: Müze sayısı 664'e yükseldi, ziyaretçi rekoru kırıldı

Müze sayısı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 664 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kültürel Miras İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, müze sayısı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 664 oldu. Müzelerin 220 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 426 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 148 oldu.

Müzelerdeki toplam eser sayısı 4 milyon 12 bin 294 oldu

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 4 milyon 12 bin 294 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 388 bin 462 olurken özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,4 artarak 292 bin 271, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,5 azalarak 331 bin 561 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,4'ü sikke, yüzde 27,8'i arkeolojik materyal, yüzde 6,7'si etnografik materyal, yüzde 3,5'i tablet oldu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 6,8 arttı

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 52,9'u Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 31,7 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335 olurken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,8 azalarak 9 milyon 122 bin 685 oldu.

Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 6 milyon 804 bin 917 oldu.

En yüksek müze ziyaretçi sayıları İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde gerçekleşti

En yüksek müze ziyaretçi sayıları; 18 milyon 307 bin 485 ile İstanbul, 4 milyon 646 bin 357 ile İzmir ve 4 milyon 642 bin 683 ile Ankara illerinde gerçekleşti.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,6 arttı

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 130 bin 632 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34 bin 558 ile İstanbul olurken, 8 bin 120 ile İzmir ve 5 bin 332 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,0 artarak 27 bin 703 oldu. Sit alanlarının yüzde 97,1'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Tabiat parkı sayısı 274 oldu

Milli parkların sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,0 artarak 50 oldu, milli park alanı yüzde 3,2 artarak 942 bin 286 hektar oldu. Tabiat parkı sayısı yüzde 2,2 artarak 274'e yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 0,2 artarak 94 bin 294 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişmeyerek 32 olurken, tabiat anıtı sayısı önceki yıla göre değişmeyerek 111 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı