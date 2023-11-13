Gala Kültür Sanat Merkezi tarafından Bursa'da sahnelenen 'İz' gösterisi, Atatürk'ün hayatını anlatarak duygusal bir yolculuk sunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını yaşatan 'İz' gösterisi, salondakileri duygulandırdı.

Gala Kültür Sanat Merkezi tarafından büyük bir katılımla Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahnelenen Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını yaşatan 'iz' gösterisi, salonu dolduranları duygusal bir yolculuğa çıktı. Gösteri, Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak, kahramanlık dolu savaş dönemlerine, devrimlere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan önemli anları sergiledi.

Gala Kültür Sanat Merkezi Kurucusu Selçuk Yıldız, "Gösteri, Türk milletinin ortak değerleri ve birlik ruhunu pekiştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda genç nesillere de tarihlerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı. - BURSA