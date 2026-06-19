'Mehmet: Fetihler Sultanı' oyuncusu Mustafa Kaya, Muş'ta film atlarını hazırladı

"Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncularından Mustafa Kaya, çekimleri Muş'ta gerçekleştirilecek olan "Babamın Damadı" sinema filmi kapsamında filmde kullanılacak atlara eğitim verdi.

Film çekimleri öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında görev alan oyuncu Mustafa Kaya, sahnelerde kullanılacak atların sete uyum sağlaması ve çekim sırasında kontrollü hareket edebilmesi amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirdi. 1071 atlı spor kulübünde gerçekleştirdiği çalışmalarda atlarla birebir ilgilenen Kaya, binicilik alanındaki deneyimiyle hayvanların kamera ortamına hazırlanmasını sağladı. Çalışmalar sırasında çevrede bulunan vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Kaya, at binmek isteyenleri de geri çevirmedi. Özellikle çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Kaya, temel binicilik kuralları hakkında bilgi vererek uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Kaya burada yaptığı açıklamada, " Muş'a sinema filmi için geldik. Güzel bir atmosfer var. İnşallah burada güzel bir sinema filmi çekilecek; "Babamın Damadı". Biraz da ata bindim, yorgunum ama güzel bir iş olsun istiyoruz. Muş halkı için güzel işler çıksın, burası da kalkınsın. Burada 1071 At Çiftliği'nde eğitimlerdeyiz. Oyuncu arkadaşlarımızı burada eğitime aldık. Recep Usta kardeşim ve Barış Bey ile burada güzel vakit geçirdik. İnşallah güzel bir iş olacak. Allah'ın izniyle güzel bir sinema filmi çekilecek. Muş halkı da tüm Türkiye gibi bu filmi seyredecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı