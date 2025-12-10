TRT İstanbul Radyosu'nun emekli sanatçılarından Mustafa Hisarlı'nın cenazesi toprağa verildi
TRT İstanbul Radyosu'nun emekli saz sanatçısı Mustafa Hisarlı, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kütahya'da düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Hisarlı, Kütahya türkülerinin tanınmasına önemli katkılarda bulunmuştu.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat eden TRT İstanbul Radyosu'nun emekli saz sanatçılarından Mustafa Hisarlı'nın cenazesi, memleketi Kütahya'da defnedildi.
Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet'in oğlu olan Mustafa Hisarlı için tarihi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Hisarlı'nın yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Mustafa Hisarlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından, babası Hisarlı Ahmet'in de mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.