Muş'ta "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı

Muş'ta Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Engelliler Haftası kapsamında Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu'nda etkinlik düzenledi. Pasta kesimi, halay ve oyunlarla renklenen programda öğrencilerin yıl boyu yaptığı ürünler sergilendi.

Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ali Kuşçu Özel Eğitim 3. Kademe Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte pasta kesildi, halay çekildi ve oyunlar oynandı.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerin sergilendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Özelik, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin keyifli zaman geçirdiklerini belirten Özçelik, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya ve mutluluklarına ortak olduk. Birlikte pasta kestik. Bu da bizleri çok mutlu etti. Engelliler Haftası dolayısıyla özellikle bu okulu tercih ettik. Öğrencilerimizin bu tür sosyal aktivitelerden etkilenmesini ve farkındalık kazanmalarını amaçladık." dedi.

Lise öğrencisi Ceylin Özcan da "Özel bireylerin toplumdaki diğer insanlardan farklı olmadığını, onların da büyük başarılara sahip olduğunu ve toplumdan ayrıştırılmamaları gerektiğini bir kez daha gördük. Onlarla birlikte halay çektik, drama etkinlikleri yaptık. Onların gözlerindeki mutluluğa ve heyecana eşlik etmek, bizler için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
