Murathan Mungan: Seyirci hamburger yeme ile film seyretme hızını eşleştirmeye çalışıyor

Sinemaya tutkuyla bağlı olan yazar ve şair Murathan Mungan, sinema yazılarını bir araya getiren ikinci kitabı 'Işığına Tavşan Olduğum Filmler'i T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Sinemaya tutkuyla bağlı olan yazar ve şair Murathan Mungan, sinema yazılarını bir araya getiren ikinci kitabı 'Işığına Tavşan Olduğum Filmler'i T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Murathan Mungan'ın, doğrudan bir filmin kendisini incelemekten çok, içerdiği olgular, sorunlar nedeniyle söz söylemeye kışkırttığı alanlar üzerine de düşünmeyi sürdüren yazıları bir araya getirdiği yeni kitabı 'Işığına Tavşan Olduğum Filmler' 25 Kasımda okuyucuyla buluştu.

Sinemanın önemli isimleri Kurosawa, Antonioni, Coppola, Haneke, Parajanov'un yanı sıra Yorgos Lanthimos, Denis Villeneuve ve Ursula Meier gibi yönetmenlerin filmlerine kendi merceğinden baktığı kitabı ile Mungan, yeni kitabına ve gündeme ilişkin Brav'ın sorularını yanıtladı.

Söyleşide geçmiş ve günümüz sinemasının ayrımlarının altını çizen Mungan, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

"Emek Sineması'nın yıkılmasını hala hazmedemedim" diyen Mungan, hala filmleri sinemada seyretmekten yana olduğunu belirterek "Günümüzde birbirinin aynısı sinemalar, AVM'lerin içinde yuvalandı. Sinema salonlarının ortadan kalkması sinemayla ilgili hatıralar koleksiyonunu eksiltiyor" diyerek sitem etti.