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Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

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Türk sinemasının önemli isimlerinden Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Zafer Algöz gibi isimler üzüntülerini dile getirerek baş sağlığı diledi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi veren Murat Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu. Cenaze haberinin ardından ünlü isimlerden de taziye mesajları gecikmedi.

200'E YAKIN FİLMDE ROL ALDI

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı. Kamera karşısına ilk kez 1966'da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

İşte ünlü isimlerin Murat Soydan için yaptığı paylaşımlar...

SABAHAT AKKİRAZ

"Siyah beyaz dünyamızdan bugüne kadar sanat ailemizin en özel sanatçılarından Murat Soydan hakka yürüdü. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin bir parçası daha kayboldu. Nur içinde uyu Murat Soydan. Üzgünüm."

Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

MELEK BAYKAL

"Bir yıldız daha kaydı Murat Soydan... Başımız sağ olsun."

Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

FİLİZ AKIN

"Yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan'ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum. Resimdeki yakışıklı Murat'ımız maalesef yok artık…"

Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

ZAFER ALGÖZ

"Beyefendiliğin çok yakıştığı bir meslek büyüğümüz daha veda etti. Oyunculuğundan önce İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Güzel sesli zarif adam mekanın cennet olsun Murat Soydan."

Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Kültür Sanat

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Yorumlar (4)

Mesut Aydın:

Cüneyt Arkın da mı üzülmüş??

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Turgut Ömgen:

Cüneyt abe maşallah filmler deki gibi 2 canlı ??

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Eriş Ersoy:

Cüneyt arkın ahiretten ne kadar çok üzüldüğünü dile getirmiş

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ABDULLAH KANMAZ:

bence yorum az cüneyt arkını biraz yorum gelsin diye yapmışlar...

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