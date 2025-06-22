Munzur Dağları'nda Kış ve İlkbahar Güzellikleri

Munzur Dağları'nda Kış ve İlkbahar Güzellikleri
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Tunceli ve Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl, yılın farklı dönemlerinde eşsiz manzaralar sunarak doğaseverleri ağırlıyor. Ziyaretçiler, zorlu parkurlarda yürüyerek kış manzaralarıyla karşılaşıyor ve bölgede yaban hayatıyla tanışma fırsatı buluyor.

Tunceli ve Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl, ziyaretçilerine kış ve ilkbahar manzaralarını bir arada sunuyor.

Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan Munzur Dağları, yaylaları, şelaleleri, gölleri, kanyonları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Munzur Dağları'nın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı bölgesinde bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl'de şu sıralar eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Tabiatın yeşillendiği ve çiçeklerin açtığı bölge, özellikle Tunceli ve Erzincan başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gezi gruplarını ağırlıyor.

Kıştan kalma manzaralar

Turlarla rotalarını bölgeye çeviren doğaseverler, zorlu patikalarda saatlerce yol yürüyüp yazın ortasında kıştan kalma manzaraları görüyor.

Yaylada ve göl çevresinde fotoğraf çeken doğaseverler, keklik, bozayı ve çengel boynuzlu dağ keçileriyle de karşılaşma fırsatı buluyor.

Hayvancılığa da adeta hayat veren Merg Yaylası ve Yeşil Göl, serin havası, soğuk su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerleri misafir ediyor.

"Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip"

Doğa tutkunlarından Adnan Dönmez, AA muhabirine, okul öncesi öğretmeni olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır dağcılık faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki zirvelere tırmanışlar yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip. Pülümür ilçesi üzerinden rotamızı Merg Yaylası'na çevirdik, dar ve derin kanyonlardan geçtik. Yolculuğumuz sırasında uzaktan keklik ve bozayı gördük, zirveye ulaştığımızda da 2 çengel boynuzlu dağ keçisiyle karşılaştık." dedi.

Dönmez, Yeşil Göl'ün de harika manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Orada doyasıya vakit geçirdik ve yaptığımız faaliyetten çok keyif aldık." ifadesini kullandı.

Tansel Şahinoğlu da karavanıyla Türkiye'nin birçok ilini gezdikten sonra rotasını Tunceli'ye çevirdiğini anlattı.

Kentin güzelliklerine hayran kaldığından bahseden Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Merg Yaylası'na zorlu bir etkinlik yaptık. Yaklaşık 1,5 saat araçla Munzur Dağları'nın eteklerine geldikten sonra yolculuğumuza yürüyerek devam ettik. Ben çok fazla yürüyüş deneyimi olan birisi olmamama rağmen geri dönmek istemedim ve 4 saatlik yolculukla yaylaya ve göle ulaşmayı başardım."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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