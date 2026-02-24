Haberler

Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde 'Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı. Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un katılımıyla yapılan açılışta, kutsal emanetlerin önemi vurgulandı.

Sivas'ta ramazan ayı etkinlikleri kapsamında koleksiyoner Erol Güzel tarafından "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, bazı kurumların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Şimşek, ramazan ayının huzur ikliminde insanların maneviyatında, gönül dünyasında çok önemli yeri olan kutsal emanetler sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Kutsal emanetler sadece Peygamberimiz ve ehlibeytinin bizlere bıraktığı hatıralar değildir. Kutsal emanetler aynı zamanda medeniyetimizin, manevi köklerimizin aslında nişaneleridir, sembolleridir ve bizler için de çok değerlidir. İnanıyorum ki Sivas'ta ramazan ayının bu huzur iklimini bu sergi daha da güçlendirecektir." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise kutsal emanetlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sergide çok duygusal anlar yaşandı. İnsan ruh ve bedenden ibarettir, nasıl ki bedenin doyurulmaya ihtiyacı varsa ruhun da vardır. Ruhun doyurulmasının tek yolu da maneviyattır. Manevi duygularla ancak insan ruhunu doyurabilir. Ramazan ayında bedenimizi aç bırakırken, ruhumuzu doyurmanın, zenginleştirmenin bir yolunu burada hep beraber gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, 4 gün boyunca izlenime açık olacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor