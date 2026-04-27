Muhammed Hanefi Aktaş, Evren İlçe Müftüsü olarak atandı

2022-2026 yılları arasında Kırklareli- Pınarhisar İlçeVaizi olarak görev yapan aynı zamanda Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi vaizi görevinde de bulunan Muhammed Hanefi Aktaş, Evren İlçesi müftülüğüne getirildi.

Muhammed Hanefi Aktaş kimdir:

1996 yılında İstanbul- Fatih'tedünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2012 yılında Bahçelievler Müftülüğü Esentepe Kur'an Kursu'nda hafızlığını ikmal etti.2014 yılında İstanbul Zeytinburnu Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine 2016 yılında Erzincan-Kemah'ta İmam-Hatip olarak başladı. 2019-2022 yılları arasında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimini tamamladı. 2022-2026 yılları arasında Kırklareli- Pınarhisar İlçeVaizi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi vaizi olarak görevlendirildi.

25.02.2026 tarihinde Evren İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Aktaş, evli olup orta seviyede Arapça bilmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı