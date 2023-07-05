Muğla Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik kentsel tasarım atölyesi tamamlandı

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, AURA İstanbul ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Muğla Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik kentsel tasarım atölyesi çalışmaları sona erdi. Atölye kapsamında yapılan çalışmalarla Yağcılar Hanı ve çevresinin canlandırılması ve düzenlenmesi için öneriler geliştirildi.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, AURA İstanbul ve Menteşe Belediyesi iş birliğinde, 5-7 Haziran arasında düzenlenen Muğla Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik kentsel tasarım atölyesi çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, AURA İstanbul ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, DYO desteği ve AURA Crea kapsamında yaşama geçirilen Muğla Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik kentsel tasarım atölyesi sona erdi. On iki mimar, bir iç mimar ve bir şehir plancısından oluşan 14 kişilik ekip, Menteşe kent merkezinde alan gezisi yaptı. Üç gün süren alan gezisi ardından yedi grup halinde çalışma yapıldı.

Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik yapı ve sokakların mevcut durumu hakkında bilgi verildi. Atölye süresince, Muğla kent merkezinin mimari kimliğinden ve tarihi kent dokusundan yola çıkılarak, DYO boya ürünleri ve renk kullanımı ile uygulanabilecek tasarımlar üretildi. Atölye kapsamında; Yağcılar Hanı, Yağ Hali, Kurşunlu Caddesi, Semerciler Sokağı yeniden canlandırma ve düzenleme üzerine çalışmalar yapıldı.

AURA Crea 'Yağcılar Hanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması'nda Ersen Gürsel, Lory Zakar, Erhan İşözen, Sinan İzgi, Hüseyin Alp Korkmaz ve Pınar Şimşek'ten oluşan jürinin değerlendirmesiyle Doğukan Kurt ve Su Sezer "İz'in Deşifresi" projesi ile 20 bin TL değerindeki birincilik ödülünü kazandı. 10 bin TL değerindeki ikincilik ödülünü ise Arz Mintaş ve Zeynep Yılmaz'ın tasarladığı "Eşik" projesi kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Muğla korumacılık bilinciyle öne çıkan illerin başında yer alıyor. Haziran ayı içerisinde Aura İstanbul iş birliğinde Menteşe Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Arasta bölgesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Yağcılar Hanı ve çevresindeki mevcut yapıların bakım, onarım ve iyileştirmesi konusunda öneriler geliştirilen projeler ile korumaya ve canlandırmaya yönelik örneklemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yapılan bu tür çalışmaların eski kent dokusunun korunması ve bu mirasın geleceğe taşınması konusunda katkı sağlayacağına inanıyorum."