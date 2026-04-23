Muğla'ya 5 ülkeden gelen çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla 5 ülkeden gelen 200 çocuk kültürlerini yansıtan dansları sergiledi.

Marmaris Belediyesince düzenlenen "Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali", 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı.

Etkinlikte Arnavutluk, Kosova, Polonya, Ukrayna ve Tataristan'dan gelen 200 çocuk, performanslarını sergiledi.

Çocukların kültürlerine özgü kıyafet ve müziklerle yaptıkları dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AA muhabirine, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışının ve felsefesinin bu topraklarda ilelebet yaşayacağını söyledi.

Ünlü, "Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışı, aynı zamanda çocuklara verilen değerin de bir ifadesidir. Biz de buna uygun bir etkinlik yapmak istedik. Hem 23 Nisan'ı anlamına uygun şekilde kutlamayı hem de dünya barışına katkı sağlayacak bir birliktelik oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Festival 26 Nisan'da sona erecek.