Muğla Valisi Akbıyık, Milas'taki Euromos'ta kazı ve restorasyon işlerini inceledi

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Vural Karagül ile birlikte Euromos Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Milas'taki Euromos Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Akbıyık, Kazı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl'dan sürdürülen arkeolojik kazılar ve restorasyon projeleri hakkında bilgi aldı. Kazı ve restorasyon alanında incelemelerde bulunan Akbıyık, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Euromos Antik Kenti'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, bölgedeki çalışmaların tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık, Euromos Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına katkı sunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl ve kazı ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı