'Titanik Orkestrası' MSKÜ'de seyirciyle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu 'Sahne Silüet', Hristo Boytchev'in 'Titanik Orkestrası' adlı çağdaş tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük beğeni topladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu olan 'Sahne Silüet', Hristo Boytchev'in 'Titanik Orkestrası' oyununu ile sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan ekip, çağdaş tiyatronun dikkat çeken eserlerinden biri olan oyunla ayakta alkışlandı.

Toplumun kıyısında yaşam mücadelesi veren bireylerin umut, hayal ve varoluş arayışlarını çarpıcı bir anlatımla sahneye taşıyan oyunda, gerçek ile hayal arasındaki ince çizgide gidip gelen karakterler izleyiciden tam not aldı.

Yönetmenliğini Dr. Muhammed Sayar'ın yaptığı oyun, farklı şehirlerde gösterimlerine devam edecek.

'Sahne Silüet', Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun bu yıl 18.sini düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ve bu yıl 17.si gerçekleştirilecek olan İstanbul Tiyatro Şenliği'nde de 'Titanik Orkestrası' ile yer alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
