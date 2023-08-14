Muğla Gazeteciler Cemiyeti, 'Haberin Var mı?' isimli kitabın çalışmalarına başladı

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin başlattığı kültür yayını çalışması kapsamında gazetecilerin anılarından oluşacak 'Haberin Var mı?' isimli kitabın çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kitap, cemiyet üyesi meslek büyüklerinin mesleki anılarından ve özgeçmişlerinden oluşacak ve Marmaris Ticaret Odası tarafından basılacak.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin başlattığı kültür yayını çalışması kapsamında gazetecilerin anılarından oluşacak "Haberin Var mı?" isimli kitabın çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, kültür yayını olarak piyasaya sunulacak kitap, cemiyet üyesi meslek büyükleri tarafından kaleme alınan mesleki anılardan ve özgeçmişlerinden oluşacak.

Marmaris Ticaret Odası'nın basımını üstlendiği kitap düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacak.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, yaptığı açıklamada, meslek farkındalığını arttıracak kitabın gelecek nesiller için önemli bir miras olacağını belirtti.

Yaşamlarını Muğla'da geçiren meslek büyüklerini kitap sayesinde cemiyet çatısı altına getirdiklerini aktaran Akbulut, "Yıllarını basın mesleğine adadıktan sonra emekli olarak Muğla'ya yerleşen meslek büyüklerine tek tek ulaşarak onları cemiyetimizde bir araya getirdik" dedi.

Akbulut, kitaba emeği geçen bütün meslek büyükleri ile destekleri dolayısıyla Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'a teşekkür etti.