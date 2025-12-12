Zeus Tapınağı gelecek yıl restorasyonun tamamlanmasıyla eski ihtişamına kavuşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zemin ve dört cephesindeki sütunları kapsamlı restorasyona alınan Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı'nda çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

Selimiye Mahallesi'ndeki Milattan Önce 2'nci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, tarihi alanda bulunan 1850 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı'nın zemin sağlamlaştırma ve sütun restorasyonu da gerçekleştiriliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentte yürütülen kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Euromos'un konumu itibarıyla Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını ifade eden Kızıl, antik kentin Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Kızıl, bu yıl ağırlıklı olarak kazı çalışmalarının kentin hamam ve tiyatrosunda gerçekleştirildiğini kaydetti. Tiyatroyu Denizbank sponsorluğunda belirli bir seviyeye getirdiklerini aktaran Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında ise hamamda çalışma yaptıklarını bildirdi.

Anadolu'nun en iyi korunmuş, kentin sembollerinden Zeus Lepsynos Tapınağı'ndaki restore çalışmalarının ise devam ettiğini anlatan Kızıl, "Bu proje Türkiye'nin en önemli projelerinden biri. Buradaki restorasyon çalışmalarını 2026'da tamamlamayı düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarımız için Bakanlığımız önemli bir ödenek ayırdı. Tapınağın bloklarının yüzde 70'e yakını korunmuş vaziyette." dedi.

Çalışmalar başlamadan önce tapınağa ait blokların dağınık vaziyette olduğuna dikkati çeken Kızıl, öncelikle onların kayıt, tasnif ve belgelemelerini yaptıklarını kaydetti.

Tapınakta yürütülen çalışmaların evveliyatının bulunduğunu vurgulayan Kızıl, alandaki 1000'e yakın blokun tek tek ölçülüp envanteri çıkarılarak kataloglarının yapıldığını, parçalar tespit edildikten sonra restorasyon uygulamasına geçildiğini dile getirdi.

"Tapınak depreme daha dayanıklı hale gelecek"

Doç. Dr. Kızıl, önceliklerinin uluslararası restorasyon kriterlerine uygun bir şekilde işlerini yapmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Antik dönemde kullanılan yöntemlerin yanı sıra modern teknolojiyi de kullanıyoruz. Bu bize önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Tapınak bittiğinde hem arkeoloji hem dünya kültür mirasına hem ülkemizin kültür mirasına çok önemli katkılar sağlayacak. Bölgeye gelen turist sayısında önemli bir artış olacak. Öncelikle olarak kuzey cephedeki sütunlar öne doğru eğim yaptığı için onları yerlerinden aldık. Her cephede altyapıyı, temeli sağlamlaştırdık. Temel sağlam olmazsa üst yapının sağlam olması ve olası bir depremde yıkılmaması mümkün değil. Bütün tapınağın sütun sırasını dört cepheden birbirine bağlayacağız. Bu bağlantı sayesinde de tapınak görkemli bir hale gelecek hem de olası bir depreme daha dayanıklı hale gelecek."

Tapınak ve eserlerin insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Kızıl, öncelikli hedeflerinin Zeus Lepsynos Tapınağı'nı restorasyonla eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu sözlerine ekledi.