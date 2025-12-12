Haberler

Zeus Tapınağı gelecek yıl restorasyonun tamamlanmasıyla eski ihtişamına kavuşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapsamlı restorasyona alınan Milas'taki Zeus Lepsynos Tapınağı'nda çalışmalar devam ediyor. Tapınak, depreme daha dayanıklı hale getirilecek ve tamamlanması hedefi 2026 yılı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zemin ve dört cephesindeki sütunları kapsamlı restorasyona alınan Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı'nda çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

Selimiye Mahallesi'ndeki Milattan Önce 2'nci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, tarihi alanda bulunan 1850 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı'nın zemin sağlamlaştırma ve sütun restorasyonu da gerçekleştiriliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentte yürütülen kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Euromos'un konumu itibarıyla Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını ifade eden Kızıl, antik kentin Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Kızıl, bu yıl ağırlıklı olarak kazı çalışmalarının kentin hamam ve tiyatrosunda gerçekleştirildiğini kaydetti. Tiyatroyu Denizbank sponsorluğunda belirli bir seviyeye getirdiklerini aktaran Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında ise hamamda çalışma yaptıklarını bildirdi.

Anadolu'nun en iyi korunmuş, kentin sembollerinden Zeus Lepsynos Tapınağı'ndaki restore çalışmalarının ise devam ettiğini anlatan Kızıl, "Bu proje Türkiye'nin en önemli projelerinden biri. Buradaki restorasyon çalışmalarını 2026'da tamamlamayı düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarımız için Bakanlığımız önemli bir ödenek ayırdı. Tapınağın bloklarının yüzde 70'e yakını korunmuş vaziyette." dedi.

Çalışmalar başlamadan önce tapınağa ait blokların dağınık vaziyette olduğuna dikkati çeken Kızıl, öncelikle onların kayıt, tasnif ve belgelemelerini yaptıklarını kaydetti.

Tapınakta yürütülen çalışmaların evveliyatının bulunduğunu vurgulayan Kızıl, alandaki 1000'e yakın blokun tek tek ölçülüp envanteri çıkarılarak kataloglarının yapıldığını, parçalar tespit edildikten sonra restorasyon uygulamasına geçildiğini dile getirdi.

"Tapınak depreme daha dayanıklı hale gelecek"

Doç. Dr. Kızıl, önceliklerinin uluslararası restorasyon kriterlerine uygun bir şekilde işlerini yapmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Antik dönemde kullanılan yöntemlerin yanı sıra modern teknolojiyi de kullanıyoruz. Bu bize önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Tapınak bittiğinde hem arkeoloji hem dünya kültür mirasına hem ülkemizin kültür mirasına çok önemli katkılar sağlayacak. Bölgeye gelen turist sayısında önemli bir artış olacak. Öncelikle olarak kuzey cephedeki sütunlar öne doğru eğim yaptığı için onları yerlerinden aldık. Her cephede altyapıyı, temeli sağlamlaştırdık. Temel sağlam olmazsa üst yapının sağlam olması ve olası bir depremde yıkılmaması mümkün değil. Bütün tapınağın sütun sırasını dört cepheden birbirine bağlayacağız. Bu bağlantı sayesinde de tapınak görkemli bir hale gelecek hem de olası bir depreme daha dayanıklı hale gelecek."

Tapınak ve eserlerin insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Kızıl, öncelikli hedeflerinin Zeus Lepsynos Tapınağı'nı restorasyonla eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
title