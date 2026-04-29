Muğla'daki Manisalılar dernekleşti

Muğla'da yaşayan Manisalılar, Muğla'ya sosyal, kültürel ve ekonomik bir değer katmak ve bu amaçla Manisa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gücü çerçevesinde etkinlikler yapmak üzere bir araya gelerek Muğla Manisalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdu.

Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Kamuran Özel, Elif Büşra Balkan, Gökhan Edgünlü, Yücel Kahraman, Selami Eke, Fatma Adaş ve Rana Necla Müftüoğlu'ndan oluşan dernek geçici Yönetim Kurulu, uzun vadede gerçekleştirilecek etkinlikler ve amaçlar-hedefler konusunda görüş alış-verişinde bulundu.

Dernek çatısı altında buluşan Manisalılar, bu güne kadar tespit edebildikleri yaklaşık Bin Manisalıyı dernek çatısı altında buluşturmayı hedefliyor.

Kamu kurumları ve meslek birlikleri ile iş birliği yapılarak çeşitli toplantılar, festivaller, sosyal ve kültürel amaçlı birliktelikler, kampanyalar düzenleme planlanırken, Manisalılar arası dayanışma ile Muğla'ya daha çok değer katmaları için dayanışma yolları açılacak. Dernek, Manisa'nın sembollerinden biri olan 'Anemon' ile Muğla'nın sembollerinden biri olan 'Göç Lalesi' kardeşliği bilinciyle hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
