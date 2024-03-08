Muğla'da Sirtaki Festivali Başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Sirtaki Festivali, dans gösterileriyle başladı. Yunanistan'ın Sömbeki Adası Belediye Başkanı'nın dansı izlendi ve 150 dansçının performansı beğeni topladı. Festival, fidan dikimi, imza günü ve söyleşilerle devam edecek.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Sirtaki Festivali başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) Belediye Başkanı Elefterios Papakaladoukas'ın yaptığı dans izlendi. Yurtiçi ve yurt dışından gelen 150 dansçının sirtaki, sokak gösterisi ve dans performansı beğeni topladı.
Etkinlik sponsoru Datça Haber Gazetesi sahibi Haluk Laçin, misafirlere teşekkür etti.
Fidan dikimi, imza günü ve söyleşilerin de yer alacağı festival 10 Mart'ta sona erecek.