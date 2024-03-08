Muğla'da Sirtaki Festivali Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Sirtaki Festivali başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) Belediye Başkanı Elefterios Papakaladoukas'ın yaptığı dans izlendi. Yurtiçi ve yurt dışından gelen 150 dansçının sirtaki, sokak gösterisi ve dans performansı beğeni topladı.

Etkinlik sponsoru Datça Haber Gazetesi sahibi Haluk Laçin, misafirlere teşekkür etti.

Fidan dikimi, imza günü ve söyleşilerin de yer alacağı festival 10 Mart'ta sona erecek.