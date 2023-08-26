Muğla'da Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Belediyesi ile Darıyeri Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenlikte, TRT sanatçısı Tuğba Ger konser verdi ve Alişan Kapaklıkaya'nın 'Ailede Mutluluk' konferansı gerçekleştirildi. Şenlikte halk oyunları gösterileri, yöre kültürü ve tarihi sunumları yapıldı ve yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Muğla Gençlik Merkezi'nin etkinlikleriyle çocuklar da keyifli dakikalar yaşadı.