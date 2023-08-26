Muğla'da Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Belediyesi ile Darıyeri Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenlikte, TRT sanatçısı Tuğba Ger konser verdi ve Alişan Kapaklıkaya'nın 'Ailede Mutluluk' konferansı gerçekleştirildi. Şenlikte halk oyunları gösterileri, yöre kültürü ve tarihi sunumları yapıldı ve yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Muğla Gençlik Merkezi'nin etkinlikleriyle çocuklar da keyifli dakikalar yaşadı.
Muğla'da "Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği" gerçekleştirildi.
Dalaman Belediyesi ile Darıyeri Mahalle Muhtarlığınca mahallede düzenlenen şenlikte, TRT sanatçısı Tuğba Ger konser verdi. Şenlik, Alişan Kapaklıkaya'nın, "Ailede Mutluluk" konferansı ile sürdü.
Etkinlikte, halk oyunları gösterileri, yöre kültürü ve tarihi üzerine sunumlar ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı.
Muğla Gençlik Merkezi'nin etkinlikleriyle çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.