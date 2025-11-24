Haberler

Muğla'da Bilimsel Kazılar İçin Destek Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, il genelindeki 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlamak amacıyla bir protokol imzaladı. Protokolle birlikte kazı ekiplerinin ihtiyaçları karşılanacak ve elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

Muğla ve ilçelerinde yürütülen 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlanması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiklerinde kazı başkanları ile bir araya geldiklerini ve il genelinde yürütülen bilimsel kazılara destek vermek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı'nı kurduklarını belirten Aras, "Muğla'da tarih araştırmalarının artarak devam etmesini hedefliyoruz. Protokolle birlikte kazı ekiplerinin altyapı, lojistik ve mali ihtiyaçları karşılanacak. Restorasyon ve kültür turizmi projeleri geliştirilecek. Kazılarda elde edilen bulgular ise sergiler, yayınlar ve dijital platformlar üzerinden kamuoyuna sunulacak."dedi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise protokolün yaptıkları çalışmaların geleceğe iz bırakması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Söğüt, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri destek için teşekkür etti.

Zengin kültürel mirasıyla dikkati çeken Muğla'da tarih öncesi dönemlerden Osmanlı'ya uzanan pek çok uygarlığa ait kalıntıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından protokol Aras ile Söğüt arasında imzalandı.

Protokol imza törenine 17 kazı heyetinin kazı başkanları da katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
