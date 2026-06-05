Mudurnu'da kadınların el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde, Halk Eğitimi Merkezince açılan kursu başarıyla tamamlayan kadınların hazırladığı iğne oyası, tel kırma ve dikiş nakış eserleri, düzenlenen geniş katılımlı bir sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mudurnu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Alpagut köyünde 6 ay önce başlatılan el sanatları kursu sona erdi. Kurs boyunca eğitim alan 15 kursiyerin binbir emekle hazırladığı el işi ürünler için Alpagut köyü Konağı'nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Protokolden eserlere tam not

Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Muhammet Furkan Okumuş ve beraberindeki heyet, sergi alanını gezdi. 15 kadın kursiyer tarafından 6 aylık süreçte özenle hazırlanan iğne oyası, tel kırma ve dikiş nakış eserlerini tek tek inceleyen protokol üyeleri, ortaya çıkan başarılı çalışmalardan dolayı kursiyerleri tebrik etti.

Düzenlenen açılış törenine; Mudurnu Kaymakamı Muhammet Furkan Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Hamza Öt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Alpagut köyü Muhtarı İmren Çetin ve çevre köylerden gelen vatandaş katılım sağladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı