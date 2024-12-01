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Mudanya'da Ritim Terapisi Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Mudanya'da Ritim Terapisi Etkinliği Büyük İlgi Gördü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Düm KA Ritim Topluluğu etkinliğine yaklaşık 80 kişi katıldı. Ritim terapisti Kaplan Polat, katılımcıların stresten kurtulmasını ve müziğin tadını çıkarmasını amaçladıklarını belirtti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Düm KA Ritim Topluluğu'nun etkinliği ilgi gördü.

Mudanya Ritim Terapisti Kaplan Polat, koordinatör Asuman Köseoğlu, sunucu Ferda Kutluay Çalışkan ve grup sorumlusu Aslı Doğan'ın öncülüğünde, bir kır bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı.

Etkinlikte, tumba, bongo, darbuka, sharkes, djembe, davul, surdo, yağmur çubuğu, tambourim, agogo bell, marakas, rocar ve tef gibi çeşitli perküsyon enstrümanları kullanıldı. Ayrıca kalem, daktilo ve çakmak gibi nesnelerle melodik sesler çıkarıldı.

Eğitmen Kaplan Polat, yaptığı açıklamada, insanların ritim terapi ile yoğun temponun oluşturduğu stresten kurtulmasını ve müziğin büyüsüyle eğlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Polat, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat
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