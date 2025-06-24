Mudanya'da Geleneksel Bahar Şenliği Coşkusu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülküköy Mahallesi'nde Geleneksel Bahar Şenliği düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan şenlik, bu yıl Mahalle Muhtarı Taner Bayrak ve şenlik komitesinin girişimleriyle daha kapsamlı bir organizasyona dönüştü.

Etkinliğe Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız'ın yanı sıra birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı.

İki gün süren şenliğe çevre il ve ilçelerden gelenlerle yaklaşık 40 bin kişinin katıldı.

Etkinlikte, sevilen sanatçılar sahne aldı, çeşitli gösteriler düzenlendi.

Ülküköy Mahalle Muhtarı Taner Bayrak, etkinlikte emeğigeçenlere teşekkür etti.