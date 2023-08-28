Mudanya 5. Kitap Fuarı Cumhuriyet ve Demokrasi Temasıyla Son Buldu

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 5. Kitap Fuarı, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirildi. Fuar kapsamında yayınevleri, akademisyenler, gazeteci-yazarlar ve siyasetçiler Bursalı kitapseverlerle buluştu. Ayrıca söyleşiler, atölye etkinlikleri ve konserler de düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel "Cumhuriyet ve Demokrasi" temasıyla düzenlenen Mudanya 5. Kitap Fuarı sona erdi. Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen kitap fuarı kapsamında 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçi Bursalı kitapseverlerle buluştu.

Mudanya Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı'nın beşincisi bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir temayla gerçekleştirildi. "Cumhuriyet ve Demokrasi" temasıyla düzenlenen fuarın ilk oturumunda, Onur Konuğu Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu, siyasetçi Güldal Mumcu oldu. Mumcu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte ÇGD Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal'ın moderatörlüğünde "100. Yılında Cumhuriyet'i Sonsuza Taşımak" söyleşisinde Bursalılarla buluştu. Fuarda Ahmet Telli ve sanatçı Mehtap Meral, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Gazeteci Murat Yetkin, Yazar Ayşe Kulin, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteci, yazar, insan hakları aktivisti Hacer Foggo ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Gazeteci İsmail Arı, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gazeteci Yazarlar Sedef Kabaş, Özlem Gürses, Tuncay Mollaveyisoğlu, toplum bilimci akademisyen Emre Kongar, gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen okurlarıyla söyleşti.

Mudanya 5. Kitap Fuarı kapsamında söyleşilerin yanı sıra atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere yönelik atölye, konser ve müzik dinletilerinin yer aldığı fuarda Mudanya kültür ve sanata doydu.