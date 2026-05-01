MTK Koleji Ortaokulu öğrencilerinden karma resim sergisi

MTK Koleji Ortaokulu öğrencilerinin bireysel ve kolektif çalışmalarından oluşan karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Akrilik boya tekniğiyle hazırlanan eserlerde desen çalışmaları, portreler ve özgün kompozisyonlar öne çıktı.

Sergide yer alan çalışmalar, öğrencilerin sanatsal ifade gücünü ve estetik bakış açılarını yansıtırken, aynı zamanda yenilikçi düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sundu. Her bir eser, öğrencilerin duygu dünyasını ve bireysel bakış açılarını izleyiciyle buluşturan özgün anlatımlar içerdi.

Resim öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin yalnızca teknik becerilerini değil aynı zamanda özgüvenlerini ve kendilerini ifade etme yetkinliklerini de güçlendirdi. Sergi, sanat eğitiminin öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

28 Nisan'da Veliler, öğretmenler ve davetlilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve 30 Nisan'a kadar kapılarını açık tutan sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür etkinliklerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

MTK Koleji yönetimi öğrencilerin sanatsal yönlerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyan etkinliklerle eğitim yaklaşımını zenginleştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda düzenlenen sergi, genç yeteneklerin desteklenmesi ve sanatla büyüyen bireylerin yetiştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı