Haberler

Marmaris'e 4 bin 239 turistli dev kruvaziyer

Marmaris'e 4 bin 239 turistli dev kruvaziyer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 239 turist geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 239 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 239 yolcu ve 1277 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti