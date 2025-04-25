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MSB Armoni Mızıkası 23 Nisan Coşkusunu Çocuklarla Paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Nevşehir'de çocuklara konser vererek bayram coşkusunu paylaştı. Konserde ünlü çocuk şarkıları seslendirilirken, öğrencilere enstrümanlar tanıtıldı ve eğlenceli anlar yaşandı.

MSB Armoni Mızıkası çocuklarla buluştu

NEVŞEHİR - Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de konser verdi.

Ürgüp ilçesinde bulunan Ayhan Ertürk İlkokulu bahçesinde sahneye çıkan Armoni Mızıkası, çocuklara bayram coşkusu yaşattı. Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş'ın solist olarak yer aldığı konserin şefliğini ise Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu yaptı. Erdoğdu; zaman zaman şarkıları öğrencilerle birlikte söyledi ve çocukların bayramını kutladı. Konserde 'Ankara Marşı', 'Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar', 'Arkadaşım Eşek', '23 Nisan Kutlu Olsun', 'Senden Başka' gibi sevilen çocuk şarkılarının yanı sıra 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin sevilen şarkısını seslendirildi. Repertuvarda ayrıca 'Gençlik Marşı', 'Memleketim' ve 'Hayat Bayram Olsa' eserleri de yer aldı.

Ayrıca konserde çocuklara enstrümanlar tanıtıldı. Şef batonunu, programın ilerleyen dakikalarında sırayla öğrencilere devredildi. 2. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Kevser Sertkaya da orkestrayı yöneterek eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Kültür Sanat
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