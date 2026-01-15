Külliye'de Miraç özel yayını

İSLAM Aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen kandil özel programı, bu akşam 20'de Kanal D 'den canlı yayınlanacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da miraca yükseldiğine inanılan yolculuğu, yüzlerce yıldır Miraç Kandili olarak idrak ediliyor.

MİLLET CAMİİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu mucizevi yolculuğun, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir program düzenlenecek. Külliyede bulunan Beştepe Millet Camii'nde bugün yatsı namazından sonra Miraç Kandili Programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, İzmir Balçova Yeşil Camii İmam ve Hatibi Ahmet Yüksel ile Bolu Yıldırım Beyazıt Camii Müezzin, Esat Tuna'nın salası ile başlayacak. Ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini Gürkan Çiğdem'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVATLAR VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Programın "Tevhit Bahri" bölümünde ise Ankara Beştepe Millet Camii İmam ve Hatibi Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miraç mucizesini anlatan "Miraç Bahri" ile bağışlanmayı konu edinen İ Münacaat Bahri"ne geçilecek.

KANAL D ÖZEL YAYINDA

Ankara Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar'ın duası sonrasında Beştepe Millet Camii İmamı Ali Burak Baldöken ve Hacı Bayram-ı Veli Camii Baş İmamı Yunus Koçan, Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirecek. Miraç Kandili Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

Kandil özel programı, saat 20.00'den itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.