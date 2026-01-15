Haberler

Külliye'de Miraç özel yayını

Külliye'de Miraç özel yayını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Miraç Kandili dolayısıyla bugün saat 20.00'de Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek özel program Kanal D'den canlı yayınlanacak.

İSLAM Aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen kandil özel programı, bu akşam 20'de Kanal D'den canlı yayınlanacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da miraca yükseldiğine inanılan yolculuğu, yüzlerce yıldır Miraç Kandili olarak idrak ediliyor.

MİLLET CAMİİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu mucizevi yolculuğun, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir program düzenlenecek. Külliyede bulunan Beştepe Millet Camii'nde bugün yatsı namazından sonra Miraç Kandili Programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, İzmir Balçova Yeşil Camii İmam ve Hatibi Ahmet Yüksel ile Bolu Yıldırım Beyazıt Camii Müezzin, Esat Tuna'nın salası ile başlayacak. Ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini Gürkan Çiğdem'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVATLAR VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Programın "Tevhit Bahri" bölümünde ise Ankara Beştepe Millet Camii İmam ve Hatibi Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miraç mucizesini anlatan "Miraç Bahri" ile bağışlanmayı konu edinen İ Münacaat Bahri"ne geçilecek.

KANAL D ÖZEL YAYINDA

Ankara Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar'ın duası sonrasında Beştepe Millet Camii İmamı Ali Burak Baldöken ve Hacı Bayram-ı Veli Camii Baş İmamı Yunus Koçan, Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirecek. Miraç Kandili Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

Kandil özel programı, saat 20.00'den itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu