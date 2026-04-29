Minik yazarlar kitaplarını imzaladı

Aydın'ın Efeler Umurlu'da bulunan Cavit Başlık Ortaokulu'nda öğrencilerin kaleme aldığı "Sihirli Kalemler" adlı kitap, düzenlenen imza günü etkinliğiyle tanıtılırken, minik yazarlar da eserlerini imzaladı.

Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bulunan Cavit Başlık Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencileri tarafından kaleme alınan "Sihirli Kalemler" adlı çocuk kitabı, düzenlenen imza günü etkinliğiyle okurlarla buluştu. Okulda gerçekleştirilen etkinliğe Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen çalışma ile öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, yazılı ifade becerilerini güçlendirmesi ve hayal güçlerini üretime dönüştürmesi hedeflenirken, etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, genç yazarları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yiğit, öğrencilerin dilin zenginliğini hikayeleriyle yaşattığını belirterek emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti. Okul Müdürü Mustafa Bilgin ise okulun sadece bir eğitim yuvası değil aynı zamanda üretim merkezi olduğunu ifade ederek, öğrencilerin ortaya koyduğu eserin disiplinli çalışmanın ve hayal gücünün bir ürünü olduğunu söyledi. Bilgin ayrıca okulda uygulanan çoklu yabancı dil programının öğrencilerin edebi üretimlerine katkı sunduğunu dile getirdi. Program kapsamında öğrenciler kitaplarını imzalayarak davetlilerle buluşurken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı