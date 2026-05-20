Köşk'te "Minik Şefler Mutfakta" etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, meslek lisesi öğrencileriyle birlikte pasta ve kurabiye hazırladı. Etkinlikle mesleki eğitimin tanıtılması ve akran iletişiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri meslek lisesi öğrencileriyle birlikte pasta ve kurabiye hazırladı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ben Her Yerde Varim" projesi kapsamında bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Minik Şefler Mutfakta" etkinliğinde 100. Yıl Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini okullarında ağırladı. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri ile minik misafirler aynı atölyede bir araya gelerek pasta ve kurabiye hazırladı, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadı. "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bilgi, beceri ve emeği aynı ortamda buluştururken mesleki eğitimin üretken, paylaşımcı ve geleceğe yön veren yapısını da ortaya koydu. Atölyelerde gerçekleşen bu anlamlı buluşma sayesinde küçük yaş gruplarının mesleki eğitimi yakından tanımaları, öğrencilerimiz arasında akran iletişiminin güçlenmesi ve meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarına aidiyet duygusunun artırılması hedeflendi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada "4. Geleneksel Minik Şefler Mutfakta etkinliğimiz gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Yiğit'in öğrencilerimiz ve minik misafirlerimizle yakından ilgilenmesi etkinliğimize ayrı bir değer kattı. Ayrıca öğretmenlerimizle eğitim üzerine gerçekleştirdiği samimi sohbetler, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonundaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bilgiyle güçlenen, becerisiyle üreten ve geleceği şekillendiren gençlerimizin hazırladığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
