Minik mehteranlar ata geleneğini yaşatıyor

Minik mehteranlar geçmişten geleceğe köprü oluyor

Sivas'ta mehter eğitimi alan minik mehteranlar ata geleneğini yaşatıp sonraki kuşaklara aktarmayı hedefliyor

SİVAS - Sivas'ta mehter eğitimi alan minik mehteranlar ata geleneğini yaşatıp sonraki kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hedef' Projesi çerçevesinde Sivas Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle ilkokul öğrencilerine mehter dersi verilmeye başladı. Özel İdare İlkokulu bahçesinde ders gören minik öğrencilerin mehter gösterileri veliler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Minik Mehtaranların hedefi ata geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak.

"Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık"

Özel İdare İlkokulu Müdürü Mehmet Doğan, miniklerden oluşan mehteran takımına güzel tepkiler geldiği belirterek, " Sivas Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün "Hedef" projesi çerçevesinde kültürümüzü tanımak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çocuklarımızdan oluşan bir mehter takımı kurduk. Mehter takımımızım uzun soluklu olması için 2. sınıf öğrencilerimizden mehter takımı kurmuş olduk. 22 öğrenci ile bu işe devam ediyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başladık ve çocukluğumuz da yaşamış olduğumuz kortej yürüyüşünü mehter takımımız ile yaptık. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Biz de bunun üzerinden yola çıkarak mehter takımımızı daha güçlü bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Mehter takımımızı özellikle 2'inci sınıflardan kurduk. İlgi çok güzeldi ve çok fazla talep vardı. İlk başta 30 kişi ile mehter takımını kurmayı düşünüyorduk fakat 22 kişi ile daha düzenli olmak istedik. Şu anda da çalışmalarımıza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz mehter takımımızın ilimizin merkezinde özellikle belediyemizin ve valimizin önünde mehter çalmak. Daha sonra uygun olursa çevre illerde de çocuklarımızı tanıtmak istiyoruz" dedi.

Sivas'ta Özel İdare İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Yakup Naçer, mehteran takımında davulcu olarak görev yaptığını ifade ederek, " Burada arkadaşlarımla mehteran takımındayım ve mehter marşı çalışıyoruz. Ben mehter takımında davulcu olarak çalışıyorum. Ben burada arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum ve çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

"Çalışırken mutlu oluyorum"

Mehter takımında zil çalan öğrenci Zeynep Çarşıköy ise şunları söyledi, "Biz burada arkadaşlarımızla beraber mehter marşı takımında çalışıyoruz. Ben burada arkadaşlarımla beraber çalışırken biraz heyecanlanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Benim buradaki görevim zil çalıyorum" ifadelerini kullandı.