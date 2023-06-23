Mimarlık öğrencileri Kartal'da açık alanı yeniden tasarladı

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, İstanbul'un Kartal ilçesindeki Karlıktepe Mahallesi'ndeki açık alanı mahallelinin kullanımına sunmak üzere yeniden tasarladı. Proje kapsamında öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dönüşüm Atölyesi'ndeki eski ahşap malzemelerin ileri dönüştürülmesiyle tasarımlarını alana uyguladı. İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, kamusal tasarım çalışmalarında katılımcılık süreçlerinin uygulanmasına örnek teşkil ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen 'Tasarla/Yap' projesi kapsamında, Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'ndeki açık alan, mahallelinin kullanımına sunulmak üzere öğrenciler tarafından yeniden tasarlandı. Öğrencilerin tasarımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dönüşüm Atölyesi'ndeki eski ahşap malzemeler ileri dönüştürülerek alanda uygulandı.

Proje kapsamında İPA Kampüs'te katılımcı kamusal tasarım hakkında atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleşti. Öğrenciler saha ziyareti sırasında mahalleli ile görüşerek veri topladı. Topladıkları verilerle birlikte geliştirilen tasarım önerisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı destekleriyle Dönüşüm Atölyesi'nde ve Yeditepe Üniversitesi destekleriyle Mimarlık Bölümü stüdyolarında üretildi ve alana uygulandı.

"KAMU YARARINA YAPMIŞ OLUYORLAR"

Proje hakkında konuşan İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül, "İstanbul Planlama Ajansı olarak makro ölçekte olduğu kadar mikro ölçekteki kamusal tasarım çalışmalarında da katılımcılık süreçlerini uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde öğrenciler meslek yaşamlarına henüz başlamadan saha tecrübesi elde ederek tasarımlarını gerçek bir ürüne dönüştürebiliyor. En önemlisi bu tasarımları oradaki mahallelinin görüşlerini alarak ve kamu yararına yapmış oluyorlar. Önümüzdeki süreçte tamamlanan yeni projelerimizi de paylaşıyor olacağız" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aktuna da, "Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak Karlıktepe Mahallesindeki projemizle tasarla/yap çalışmalarımızı kampüs dışına taşıdık. Kamusal bir alanda olmamız sebebiyle, öğrencilerimizle çalışmanın sonuçlarına ve bizden sonraki hayatlarına tanıklık etme şansı da yakalamış olacağız. Mahalleye güzel bir katkı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aktuna koordinatörlüğü ve yürütücülüğünde ve Dr. Esra Karahan yürütücülüğünde gerçekleşen projede öğrenciler Melis Acar, Nazlı Sena Ceylan, Sude Filiz, Cansu Aktaş, Elçin Nur Türeli, Öykü Jeyan Taşdan, Özgür Aytaç, Yusuf Güler, Haci Batikan Atila, Doğa Taşarkuyu, Emine Selen Şahin, Mehmet Emin Şeker, Muhammed Enes Aziret ve Cihan Akkum yer aldı.