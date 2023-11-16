Mimar Oktay Ekinci Anısına Etkinlik Düzenleniyor

Ülkemizin yetiştirdiği en değerli isimlerden mimar Oktay Ekinci, Menteşe Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nin düzenleyeceği etkinlikte anılıyor. Etkinlikte kentsel yaşam, çevre ve kent suçları, iklim değişimi gibi konular masaya yatırılacak.

Ülkemizin yetiştirdiği en değerli isimlerden mimar Oktay Ekinci aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl dönümünde Menteşe Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nin düzenleyeceği etkinlikte anılıyor.

Hayatını kent bilincinin oluşmasına adayan, mimari direnişin ulusal sesi olmuş mimar Oktay Ekinci anısına, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 13.00'te Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde 'Çevre ve Kent Mücadelelerini Konuşuyoruz' adlı etkinlik düzenlenecek.

Fikret Oğuz moderatörlüğünde alanında uzman mimar, profesör ve öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı programda kentsel yaşam, çevre ve kent suçları, iklim değişimi gibi konular masaya yatırılacak.

Program

1. Oturum

Dr. Öğretim Üyesi İlke Tekin

'Modern Ulus İnşasında Muğla'da Kentsel Yaşam'

Mimar, TV Yapımcısı Osman Güdü

'Türkiye'de Son 25 Yıllık Süreçte Yaratılan İmar Rantları, Çevre ve Kent Suçları Talanları'

2. Oturum

Prof. Dr. Beyza Üstün

'Yaşam Alanlarında Dönüşümde Yarın Bakış'

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

'Güneybatı Anadolu'nun Doğal Yapısı ve İklim Değişimi Sürecindeki Değişmeler ile Bazı Sorunlar Üzerine Değerlendirmeler'