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Millî Mecmua, S. Ahmet Arvasi’yi özel sayıyla andı

Millî Mecmua, S. Ahmet Arvasi’yi özel sayıyla andı
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Türk fikir hayatına ışık tutan özel yayınlara bir yenisi daha eklendi.

Türk fikir hayatına ışık tutan özel yayınlara bir yenisi daha eklendi. İki ayda bir yayımlanan Milli Mecmua, Mayıs-Haziran 2026 tarihli 50. sayısını "Asrın Yesevisi S. Ahmet Arvasi" dosyasına ayırdı. Özel sayıda, Arvasi'nin hayatını, fikir dünyasını ve düşünce mirasını farklı yönleriyle ele alan makaleler bir araya getirildi.

Dosyada Arvasi'nin eğitim anlayışı, kültür ve medeniyet tasavvuru, Türkçe üzerine görüşleri ile Türk milliyetçiliğine yaklaşımını konu edinen yazılar okurla buluşuyor. Farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların katkı sunduğu özel sayıda araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra hatıralar, değerlendirmeler ve söyleşiler de yer alıyor.

Milli Mecmua adına kaleme alınan ön sözde, S. Ahmet Arvasi için özel sayı hazırlanmasının gerekçesi şu ifadelerle açıklanıyor:

"Arvasi'yi anlamak; disiplinler arası bir ilgi düzeyini zorunlu kılmaktadır. Nitekim pedagoji uzmanı olmakla beraber sosyolojiye ve felsefeye hakimiyeti, doğu ve batı medeniyetlerine temas düzeyi, takip ettiği metodoloji yazarı hayli derinlikli bir portre haline getirmiştir. Türk milliyetçiliği paradigmaları içerisinde Arvasi'nin özgün yönünü doğru biçimde değerlendirebilmek, bu yönünü hesaba katmakla mümkün olabilecektir."

Milli Mecmua'nın editörü Ahmet Alperen Can, özel sayıyla S. Ahmet Arvasi'nin düşünce mirasını yeni kuşaklara aktarmayı ve onun fikirlerini farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Derginin yayın yönetmenliğini ise Yasin Usta yürütüyor.

Milli Mecmua'nın bu sayısında Umut Arvas, Ahmet Furkan Arvas, Kürşat Mücahit Topcugil, Barış Kurt, Hakkı Öznur, Ramazan Uçar, Sümenye Köseoğlu, Mustafa Parlatan, Oğuzhan Akcı, Hasan Atik, Mustafa Kuvancı, Hüseyin Suphi Erdem, Fatma Balcı Arvas ve Hüdavendigar Onur'un makaleleri yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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