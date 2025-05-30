Milano Piyano Yarışmasında Birinci Olan Öğrenci Yüksek Lisans İçin Destek Arıyor

Milano Piyano Yarışmasında Birinci Olan Öğrenci Yüksek Lisans İçin Destek Arıyor
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi son sınıf öğrencisi Tuna Yeşil, uluslararası piyano yarışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Yüksek lisansa kabul edildiği ABD'deki Manhattan Müzik Okulu için burs arayışında. Genç piyanist, dünyada Türk piyanisti olarak adını duyurmak istiyor.

Milano Uluslararası Piyano Yetenekleri Yarışması'nda birinci olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Bölümü son sınıf öğrencisi Tuna Yeşil, yüksek lisansa kabul edildiği ABD Manhattan Müzik Okuluna devam edebilmek için bursa ihtiyaç duyuyor.

9 yaşında annesinin yönlendirmesiyle müzik dersleri alan ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle bitiren 22 yaşındaki Tuna Yeşil, lise yıllarından itibaren halen hocası olan Doç. Tayfun İlhan'la çalışmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok derece kazanan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olmasına az bir zaman kaldığını söyledi.

Profesyonel müzik yarışmalarına üniversitede katılmaya başladığını belirten Yeşil, 2021 yılında İzmir'de Mozart Akademi Yarışması'nda ve aynı yıl Gülsin Onay Piyano Festivali'nde birinci olduğunu, sonraki yıllarda da pek çok yarışmada dereceler elde ettiğini belirtti.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile geçen yıl İtalya'nın başkenti Roma'da eğitim gördüğünü anlatan Yeşil, "Geçen dönem, Uluslararası Milano Piyano Yetenekleri Yarışmasında birinci oldum. Geçen haftalarda 2025 ADS Uluslararası Gülsin Onay Piyano Yarışmasında ikinci oldum. Geçen yıl New York'ta Manhattan School of Music yüksek lisans programına başvurdum. İlk aşamayı geçtim, mart ayında yüz yüze sınava çağrıldım ve sınavı geçerek kabul aldım. ABD'de genel olarak okullar özel okul yani ücretli. Bu okulların yıllık ücretleri yüksek oluyor. Yüzde 50 burs kazandım buna rağmen okulun eğitim maliyeti oldukça fazla. Geri kalan eğitim için hala bursa çok ihtiyacım var." dedi.

Yüksek lisans eğitiminin ardından doktora yapmak ve dünyadaki prestijli yarışmalara katılmak istediğini dile getiren Yeşil, "Yarışmalarda derece alarak dünyada adımı 'Türk piyanist olarak' duyurmak ve ülkemize bir piyano virtüözü daha kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Tuna Yeşil, her besteciden ayrı ayrı etkilendiğini ama teknik zorluklarına rağmen Chopin çalmaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

"Sesimizi duyurabildiğimiz herkese rica ediyoruz"

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Tayfun İlhan, sanat ve özellikle piyano dalında rekabet ortamının sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok üst düzeyde olduğunu belirterek, gençlerin kendilerini göstermesinin zorlayıcı olduğunu söyledi.

İlhan, öğrencisi Tuna Yeşil için şu ifadeleri kullandı:

"Tuna, rekabet ortamında kendini göstermeyi başarabilen gençlerden. Hiç bitmeyen bir çalışma azmi ve bitmeyen bir motivasyonu var. Sonuçları da ortada, hep birlikte görüyoruz. Tuna konser piyanisti oldu. 7 yıldır öğrencim ve bu süreçte bir sürü yarışmaya katıldı ve derece aldı, hala da dereceler almaya devam ediyor. Bundan sonra da ismini daha çok duymaya devam edeceğiz. Manhattan School of Music'ten kabul aldı, orada okumasını istiyoruz. Sanat tüm dünyada masraflı bir eğitim ve bir şekilde destek olunması gerekiyor."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
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