Mihalgazi Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Mihalgazi Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan çalışmalar sergilendi. Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan çalışmalar sergilendi. Mihalgazi Kaymakamlığı önünde kurulan yıl sonu sergisinin açılışına Kaymakam Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, sergilenen ürünler hakkında öğretmenler ve kursiyerlerden bilgi aldı. Fotoğraf çektirilmesiyle sona eren programa çok sayıda vatandaş katıldı. AA / Atilla Ünal - Kültür Sanat Halk Eğitimi Merkezi Eskişehir Güneş Kültür Sanat Haberler

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