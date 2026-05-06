Mevlana'nın Konya'ya Göçü Türk Yıldızları ile Kutlandı

Mevlana'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 798'inci yıl dönümü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları akrobasi timinin gösteri uçuşuyla kutlandı. 'Teşrif-i Mevlana' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, binlerce kişinin katılımıyla Mevlana Meydanı'nda coşkuyla gerçekleşti.

Mevlana, ailesiyle birlikte 798 yıl önce Karaman'dan Konya'ya göç etti. Her yıl düzenlenen etkinlikler bu yıl 'Teşrif-i Mevlana' mottosuyla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleşti. Meydanda toplanan binlerce kişi gösteriyi ilgiyle izledi.

MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
