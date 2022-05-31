Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

AA - Mümin Altaş - Kültür Sanat
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Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Togo Cumhuriyeti Kültür Sanat Haberler

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