MESAM Başkanı Recep Ergül'den Erkin Koray açıklaması

MESAM Başkanı Recep Ergül yaptığı yazılı açıklamada; " Sadece Erkin Koray değil, bu ülkenin bütün değerleri ile ilgili acı haberleri, kamoyu çoğu kez MESAM'ın yaptığı paylaşımlarla haberdar olur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla, MESAM'ın sosyal medyada paylaşım yapmadığını gerekçe göstererek sitem etmişti.

MESAM Başkanı Recep Ergül, Erkin Koray'ın kızı Damla'nın 'MESAM'a kırıldım" sözleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Recep Ergül açıklamada, " Sadece Erkin Koray değil, bu ülkenin bütün değerleri ile ilgili acı haberleri, kamoyu çoğu kez MESAM'ın yaptığı paylaşımlarla haberdar olur" dedi.

Açıklama şöyle;

"Erkin K0ray'ın acı haberini de binlerce üyemiz ve kamuoyu MESAM paylaşımından öğrenmiştir. Erkin Koray MESAM üyesi olmamasına rağmen, toplumumuza mal olmuş bir değerimiz olduğu için anında paylaştık.

Damla hanımın alelacele ve eksik bilgi ile verdiği beyanat, kurumumuzu ve üyelerimizi üzmüştür. Gazetecilerin de haberin doğruluğunu teyit etmesi gereklidir.

MESAM, ülkemizin ilk ve en büyük müzik meslek birliği olup hepimizin gözbebeğidir. Son yıllarda vefa ve başarıları ile gündeme gelen MESAM'ın, basında bu şekilde yer alması bizi üzmüştür."