Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser verilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği önemi anlatan Yağcı, "Uluslararası Müzik Festivali, Mersin'in sanat konusundaki en büyük destekleyicilerinden biri. Bilindiği üzere 2007'de Avrupa Festivaller Birliğine alınmış bir etkinlik." dedi.

Yağcı, festivalde klasik müziğin yanı sıra türküler ve pop şarkıların seslendirileceğini ifade ederek, "Festivalimizin harcadığımız emeklere değeceğini düşünüyorum. Bu sene 20'ncisini 21 Mayıs-11 Haziran'da yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi uğraşarak, severek yapıyoruz. Bize bu konuda destek olan Valiliğimize, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, odalarımıza, sponsorlarımıza ve basın dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Organizasyonda 12 konser düzenlenecek

Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da etkinlikte 3'ü ücretsiz 12 konser düzenleneceğini söyledi.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki açılış konserinin 21 Mayıs Cumartesi 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini aktaran Şanal, şunları kaydetti:

"Festivalde, Elif Sanchez, Utrecht String Quartet, Ceylan Ertem, Kerem Görsev Trio, Turan Ethno Folk Band, şef Daniel Fedorean yönetiminde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde Zeynep Casalini, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Jamal Aliyev, Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Melek Mosso, Wiener Klavier Quartett konserleri düzenlenecek."

Şanal, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTİstanbul) sahne almasının planlandığı 11 Haziran'daki kapanış etkinliğinin ise henüz kesinleşmediğini sözlerine ekledi.